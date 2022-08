Mureș: Impact între un microbuz de transport persoane și un autoturism Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina joi, 4 august, in jurul orei 19.08, la un accident rutier produs in localitatea Balaușeri, in care au fost implicate un autoturism și un microbuz de transport persoane. "In incident au fost implicate 11 persoane, 10 adulți și un minor. Nu sunt victime … Post-ul Mureș: Impact intre un microbuz de transport... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

