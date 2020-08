Mureş: Agricultură ecologică bazată doar pe microorganisme, dezvoltată de un grădinar elveţian Un gradinar din Elvetia, Daniel Hirschi, stabilit in comuna Voivodeni in urma cu 15 ani, dupa ce s-a indragostit in timpul unei actiuni umanitare pe care a desfasurat-o in Romania, a reusit sa dezvolte o ferma in care tot ce cultiva este ecologic, agricultura dezvoltata de el bazandu-se doar pe microorganisme din natura.



"Acum avem o gradina de peste 3.000 de metri patrati care este suta la suta ecologica si fara chimicale tratata si cultivam aproape toate legumele care sunt posibile in zona respectiva climatica. Agricultura pe care noi o promovam se bazeaza pe microorganisme, adica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

