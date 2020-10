Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Municipiul Suceava a depasit rata de infectare de 3 la mia de locuitori si urmeaza sa fie stabilite masurile suplimentare de restrictie ce urmeaza a fi aplicate pentru reducerea numarului de infectari cu noul coronavirus, a anuntat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. ”Din…

- Municipiul Suceava a depașit rata de infectare de 3 la mia de locuitori. Astfel, urmeaza sa fie stabilite masuri suplimentare de restricție pentru limitarea numarului de infectari cu noul coronavirus, a anunțat...

- Municipiul Suceava intra in scenariul roșu din cauza ca numarul cazurilor de coronavirus a trecut de 3 la mia de locuitori. Rata de infectare este de 3,02. Interdicțiile ce vor fi aplicate in oraș vor fi stabilite maine de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. The post Municipiul Suceava intra…

- In ultimele 24 de ore, 263 de persoane din judetul Timis, dintre care 143 din Timisoara, au fost confirmate cu COVID-19. In aceeasi perioada au fost consemnate trei decese din cauza coronavirusului. Avand un coeficient de infectari de 3,02 la mia de locuitori, judetul Tmis a intrat in scenariul rosu.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit astazi pentru a analiza setul de masuri care urmeaza sa fie implementate în Municipiul Cluj-Napoca dupa ce numarul de cazuri de Covid-19 a explodat în zile. Rata de infectare a ajuns ieri la 3,02,…

- Gabriela Maria-Podașca (PRO Romania) a criticat dur PNL, printr-o postare pe o rețea sociala, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca Bucureștiul a depașit rata de infectare de 3 la mia de locuitori. Aceasta acuza liberalii ca nu au facut nimic concret pentru combaterea raspandirii COVID.…

- Conform raportului saptamanal de supraveghere realizat de Institutul National de Sanatate Publica, rata de infectare cu noul coronavirus in Bucuresti a depasit 3 cazuri la mia de locutori. Mai exact, aceasta rata a ajuns in Capitala la cota 3,1.

- Noul coronavirus face ravagii la Slobozia. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a anuntat primele restrictii la Slobozia, unde, in ultimele doua saptamani s-a inregistrat o incidenta a infectarilor cu COVID-19 de 1,58/1.000 de locuitori. Astfel, restuarentele, cafenelele, muzeele si salile…