Municipiul Petroșani iese din carantină Municipiul Petroșani iese din carantina, marți dimineața, incepand ora 8.00. Masura carantinarii zonale nu a mai fost prelungita ca urmare a scaderii incidenței cazurilor de COVID-19. Municipiul Petroșani inregistra, astazi, o incidența de 4.50 la mia de locuitori. Municipiul Petroșani a intrat in carantina in data de 23 martie, de la ora 8.00 – in urma unui ordin al șefului DSU, la propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența – imediat dupa ce incidența cazurilor a trecut de 6 la mia de locuitori. In urma demersurilor, inca de vineri dimineața Comitetul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

