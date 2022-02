Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani) a ramas fara antrenor dupa ce i-a dat afara pe Daniel Dobre și Adrian Marcu. Sportiva din Romania se pregatește pentru doua turnee din zona Golfului, la Dubai (14-19 februarie) și Doha (20-26 februarie). Pentru cele doua turnee, Simona și-a angajat un colaborator roman, Wiliam…

- Maserati, echipa legendarului pilot argentinian Juan Manuel Fangio, campion mondial de Formula 1 in 1957, va concura in Formula E incepand din 2023, devenind astfel primul producator auto italian care va intra in competitia rezervata monoposturilor electrice, informeaza Reuters, citat de Agerpres.…

- Investiția din zona Moara de Vant are o valoare de 212,6 milioane lei (43,3 milioane euro) și va fi derulata de Primaria Iași. Proiectul salii polivalente „Regina Maria” a fost lansat in urma cu mai multi ani, insa a fost prins in bugetul general abia acum. Licitația a fost lansata pe Sistemul Electronic…

- Suspiciuni de frauda la CCS. Postul de referent, “servit” prieteniei Ioanei Hliboceanu. Daca v-ați gandit ca tanara generație de politicieni vine cu mentalitați, idei, programe, pe pot depași sistemele invechite de peste 30 ani, v-ați inșelat. Un simplu post, intr-o instituție publica, Casa de Cultura…

- Subiectul Autostrazii A8 a fost discutat intr-o conferința la care au participat Cosette Chichirau și Adrian Covasnianu. Aducand in discuție importanța realizarii autostrazii A8, un punct important pentru zona Moldovei, aceștia spun ca ministrul și guvernul ar trebui sa puna mai mult pe accent pe aceasta…

- Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, spune ca exista mai multe studii in desfașurare pe diferite caracteristici virale ale variantei Omicron. Totodata, pentru ca exista puține cazuri și la persoane tinere, fara comorbiditați, acesta spune ca nu pot fi facute predicții epidemiologice…

- Aprobarea creditului de angajament și a creditului bugetar pentru anul 2022 aferente construirii și dotarii Centrului Regional pentru Tratamentul Infertilitații Iași, care se va realiza ca acțiune multianuala, va fi pe masa consilierilor județeni in ședința de miercuri, 24 noiembrie. „Avem in fața un…

- Saptamana trecuta a fost semnat un protocol de colaborare și cooperare intre cele doua instituții pentru susținerea acestui demers. Documentul a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Iași in cadrul ședinței din 31 august 2021. Protocolul a fost incheiat pe o perioada de trei ani și are drept…