Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Arad a trecut in scenariul rosu, incepand de vineri, cand a fost depasit pragul de 3 cazuri COVID-19 la 1.000 locuitori, astfel ca toate scolile si gradinitele isi vor desfasura activitatile online, in timp ce autoritatile au adoptat noi masuri de limitare a raspandirii noului coronavirus.…

- Municipiul Arad a trecut in scenariul rosu, incepand de vineri, cand a fost depasit pragul de 3 cazuri COVID-19 la 1.000 locuitori, astfel ca toate scolile si gradinitele isi vor desfasura activitatile online, in timp ce autoritatile au adoptat noi masuri de limitare a raspandirii noului coronavirus,…

- Guvernul britanic a estimat miercuri ca pâna la 7.000 de camioane ar putea fi blocate în Kent, fiind nevoite sa aștepte doua zile pentru a traversa Canalul pe 1 ianuarie, daca Londra și Bruxelles nu reușesc sa încheie un acord de liber schimb, potrivit AFP.„Aceasta nu…

- Școala a inceput doar de o saptamana, dar in multe unitați de invațamant deja s-a schimbat scenariul inițial. Acolo unde au aparut cazuri de coronavirus, scenariul galben a devenit roșu, adica elevii trebuie sa invețe exclusiv online. Parinții celor care nu au implinit inca 12 ani pot primi zile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu este de acord cu propunerea presedintelui Consiliului Judetean Harghita ca elevii de la ciclul primar din judetele aflate in scenariul verde sa nu fie obligati sa poarte masca de protectie sanitara.

- Deciziile au fost luate in functie de numarul de studenti, dar si de infrastructura disponibila a fiecarei facultati. De exemplu, unii profesori de seminar pot alege daca isi cheama sau nu studentii in salile de curs. Iata lista facultaților și modul in care vor incepe cursurile: Scenariu…

- Ziarul Unirea Parinții școlarilor de pana la 12 ani ale caror școli au decis sa adopte scenariul online ori cei care sunt in grupe de risc și solicita școala online, nu vor beneficia de concediu platit de la serviciu Parinții elevilor ale caror școli au decis sa adopte scenariul roșu fara a avea la…