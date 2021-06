Stiri pe aceeasi tema

- Urșii de pe cel mai important fond de vanatoare din județul Brașov vor primi din nou de mancare din partea autoritaților dupa trei luni in care activitatea de hranire a acestora a fost suspendata de Regia Publica Locala a Padurilor "Kronstadt". Pentru a indeparta urșii de pe strazile Brașovului, municipalitatea…

- Modernizarea retelei de termoficare din Capitala ar costa 5 miliarde de euro, bani pe care Bucurestiul de unul singur nu ii poate aloca niciodata in mod direct, a declarat directorul general al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti-Ilfov, Andrei Creci, intr-un interviu…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, sustine ca daca institutiile statului nu reusesc sa gestioneze problema ursilor, ale caror atacuri sunt tot mai frecvente in tara, braconajul va fi raspunsul cetatenilor la aceasta situatie. CITESTE SI Ursii continua deranjul in muntii Muscelului…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, sustine ca Romania ar vrea relocarea unora dintre exemplarele de urs in alte tari europene, insa sunt state care au eradicat populatia de urs si care nici nu doresc sa primeasca, in padurile lor, ursi din alte parti, pentru ca ar reprezenta un impediment pentru…

- PRAPADUL facut de urșii din județul Alba NU este din cauza defrișarilor. Coordonatorul tehnic AJVPS Alba: „TOTAL FALS. Este lipsa hranei” Coordonatorul tehnic al AJVPS Alba, Felix-Bogdan Dragomir, a scris, intr-o postare pe pagina sa de socializare, care este adevaratul motiv pentru prezența tot mai…

- Peste 100.000 de copaci vor fi plantați de Regia Publica Locala a Padurilor(RPLP) Sacele in campania de impaduriri din primavara anului 2021. Lucrarile vor consta in reimpaduriri, completari in plantații și revizuiri. Astfel se va realiza reimpadurirea unei suprafețe de 17,00ha, cu un numar de 75.900…

- Ninsorile din ultimele doua zile au acoperit Brașovul și Poiana Brașov cu un strat gros de zapada, de 50 – 100 de cm, cea mai mare cantitate de zapada cazuta in ultimii ani intr-un timp atat de scurt. Din pacate ninsorile abundente și zapada umeda au continuat sa creeze probleme, astfel incat Municipalitatea…