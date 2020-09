Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat, joi, pentru vineri, pronuntarea unei decizii pe contestatia la executare depusa de Liviu Dragnea, prin care fostul lider PSD solicita sa fie eliberat din inchisoare pe motiv ca este detinut ilegal.In timpul procesului de la Curtea de Apel Bucuresti, Liviu…

- Fostul primar PSD al Iașului, Gheorghe Nichita, a fost condamnat, miercuri, de judecatorii de la Curtea de Apel București, la cinci ani de inchisoare cu executare, intr-un dosar de corupție. Gheorghe Nichita a fost gasit vinovat de luare de mita. In aceeași cauza a fost condamnat și omul de afaceri…

- Gheorghe Nichita, fostul primar al Iasului, a fost condamnat azi, in sentinta definitiva la 5 ani de inchisoare cu executare. Decizia a fost data de Curtea de Apel Bucuresti. El a fost acuzat de procurori, ca a cerut mita 10% dintr-un contract semnat de primariu cu UTI. In acelasi dosar a fost condamnat…

- Alaturi de el au mai fost condamnati fratele si tatal acestuia. Toti au contestat decizia, iar procesul s-a reluat la Curtea de Apel Iasi. Procesul vizeaza o privatizare dubioasa pe care Gruia Stoica ar fi instrumentat-o la Pascani, in 2003, cand Stoica a preluat actiunile societatii SC Transbordare…

- Judecatoarea Elena Burlan Pușcaș, soția lui Marcel Pușcaș (59 de ani), conducatorul FC U Craiova 1948, a fost condamnata la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Decizia a fost luata in prima instanța, vineri, de catre Curtea de Apel București, doamna Pușcaș fiind acuzata de luare de mita. De…

- Curtea de Apel Constanta a decis azi condamnarea omului de afaceri Sorin Strutinsky la zece ani si opt luni de inchisoare cu executare. Decizia este definitiva Iata decizia oficiala a judecatorilor Curtea de Apel Constanta Sectia penala si pentru cauze penale cu minori si de familie Dosar penal nr.1231…

- DECIZIE…Pentru fostul politist traficant de droguri Cristian Danu, urmeaza o perioada dificila. Condamnat deja in prima instanta, Danu isi asteapta acum sentinta finala, in spatele gratiilor. Curtea de Apel Iasi a decis ca masura arestarii preventive sa fie prelungita pana atunci. In prima instanta,…