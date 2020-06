Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Astra Giurgiu a anuntat, miercuri, ca tehnicianul Bogdan Andone si-a prelungit contractul, noul acord fiind valabil pana la finalul sezonului viitor. De asemenea, jucatorul Gabriel Tamas a semnal prelungirea contractului pana la finalul acestui sezon, potrivit news.ro.Citește și: Mario…

- Dupa prima etapa din play-off, 0-0 cu Gaz Metan, Astra a anunțat ca a prelungit contractele lui Bogdan Andone (45 de ani) și Gabi Tamaș (36 de ani). Ramași fara contract dupa meciul cu Gaz Metan, antrenorul Bogdan Andone și Gabi Tamaș au semnat azi prelungirea contractelor cu echipa din Giurgiu. Tehnicianul…

- Tehnicianul ceh Dusan Uhrin va antrena echipa Gaz Metan Medisa, in locul lui Edward Iordanescu, a anuntat presedintele clubului, Ioan Marginean, potrivit news.ro.Intrebat la Digi Sport daca Dusan Uhrin vine la Medias, Marginean a raspuns: "Eu am convingerea ca da. In mod normal toata lumea…

- Tehnicianul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a declarat intr-un interviu pentru Sky Sports ca parade pentru titlu in Premier League, trofeu care cel mai probabil ii va reveni formatiei sale, s-ar putea organiza in sezonul viitor, potrivit news.ro.Citește și: Ludovic Orban, surprins in timp…

- Rednic a semnat actul aditional la actualul contract, in care este prevazuta prelungirea intelegerii pana la finalul sezonului in curs, cu prilejul unei conferinte de presa in aer liber. Tehnicianul a declarat ca ia in calcul posibilitatea de a continua la Poli Iasi si in sezonul viitor, dar cu anumite…

- Pilotul Sebastian Vettel va pleca de la Ferrari la finalul acestui an, dupa ce cele doua parti nu au ajuns la un acord privind o prelungire a contractului. „Angajamentul meu cu Ferrari va lua sfarsit la finalul anului. Eu si echipa am realizat ca nu mai exista o dorinta comuna de a ramane impreuna",…

- Bogdan Andone a fost antrenor secund la FCSB in mandatul lui Mihai Teja, iar ulterior a preluat chiar el postul de principal. Insa a rezistat doar 7 partide oficiale la carma vicecampioanei. Tehnicianul in varsta de 45 de ani a fost la GSP Live și a vorbit despre motivele care l-au facut sa accepte…

- Gheorghe Hagi considera ca echipa care ocupa primul loc in Liga 1 trebuie sa fie declarata campioana. Tehnicianul este de parere ca nu mai este suficient timp sa se dispute toate etapele ramase. „Eu cred ca trebuie sa ne gandim la sezonul viitor, nu la acesta! Avem in fata un pericol major, iar acum…