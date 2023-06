Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, vineri dimineața, la Belinț. Doua persoane au fost ranite, printre care un copil, dupa ce șoferul unui microbuz de pasageri a pierdut controlul volanului și a lovit un cap de pod. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Accident in Timiș. O victima a fost transportata la spital. Un barbat in varsta de 51 de ani a condus un autoturism pe strada 1 Iunie din localitatea Șandra, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a parasit partea carosabila...

- ACCIDENT in Alba Iulia: O șoferița de 23 de ani a lovit un motociclist din Mureș. Barbatul a ajuns la spital Un accident rutier a avut loc in Alba Iulia. O șoferița de 23 de ani a lovit un motociclist din Mureș. Barbatul a ajuns la spital. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 mai 2023, in jurul orei…

- Un tanar de 18 ani a ajuns in stare grava la spital dupa un accident rutier, produs in jurul orei 14:00, in satul Zastinca, raionul Soroca. Este al doilea accident care a avut loc astazi, cu implicarea unui motociclist.

- Grav accident rutier pe DJ 711, in afara localitații Bilciuresti, miercuri, la orele amiezii! Doua persoane au ajuns de urgența la spital dupa ce s-au rasturnat cu o autoutilitara pe un camp de la marginea drumului. Este vorba de șoferul mașinii, in varsta de 39 de ani, și de un pasager de 62 de ani.…

- Accident mortal, luni dimineața, in Timiș. Un barbat in varsta de 84 de ani a murit dupa ce a fost lovit de o autoutilitara in timp ce se deplasa pe carosabil. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Accident mortal in aceasta dimineața in județul Timiș, intre Buziaș și Sinersig. Un barbat a fost practic decapitat dupa ce a fost lovit de o autoutilitara. Barbatul in varsta de 84 de ani a fost surprins in jurul orei 4.30 pe carosabil de catre o autoutilitara condusa de un șofer de 48 de ani pe […]…

