Fostul președinte al SUA, Donald Trump, și fostul prim-ministru al Marii Britanii, Theresa May, au fost fotografiați ținandu-se de mana in fața Casei Albe, intr-o vizita din anul 2017. Imediat, Theresa May a vrut sa-și anunțe soțul despre cele intamplate inainte ca imaginile sa ajunga in presa. Theresa May, in prezent membra a parlamentului britanic, a fost luata prin surprindere de gestul facut de fostul președinte american, atunci cand au ieșit pe Colonada de Vest a Casei Albe, intr-o vizita din 2017, potrivit unei serii de trei documentare marca BBC. „Trecand prin colonada, el a luat-o de mana,…