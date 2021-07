Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a publicat recent o fotografie cu chipul sau fara strop de machiaj, asta dupa ce unii dintre fani au criticat-o pentru aspectul fizic. Vedeta marturisește ca nu are nicio intervenție la chip și nici nu are de gand sa faca una, spunand ca nu e obsedata de acest lucru.

- Delia a vorbit deschis pe Insta Stories despre felul in care sunt tratate persoanele publice, inclusiv artiștii și despre cum publicul are impresia ca vedetele sunt datoare cu niște explicații. Frumoasa cantareața a dorit sa clarifice niște aspect importante.

- Oana Roman a devenit dependenta de peruci. Vedeta in varsta de 45 de ani a dezvaluit recent in mediul online de ce poarta din ce in ce mai des acestea accesorii. Aceasta a marturisit ca are o problema cu podoaba capilara și pana aceasta iși revine, a decis sa recurga... The post Motivul pentru care…

- Oana Roman și-a ingrijorat fanii cu ultimul mesaj pe care l-a postat in spațiul online. Vedeta le-a marturisit ca nu se simte deloc bine. Oana Roman are probleme. Ce se intampla cu vedeta in aceste clipe Oana Roman iși ține mereu la curent fanii cu activitațile pe care le face zi de zi. Acum, fanii…

- Oana Roman a marturisit la Xtra Night Show ca se vopsește inca de tanara, de la varsta de 22 de ani. Care e motivul pentru care vedeta Antena Stars a albit atat de tare de la o varsta relativ frageda.

- Iulia Vantur e in Romania de cateva saptamani. Vedeta și-a lasat iubitul in India, pe Salman Khan, și a revenit in țara natala. Iata ce face vedeta aici, dar și ce planuri are pentru viitorul apropiat. E vorba de cariera ei! Iulia Vantur a venit in Romania chiar de Paște, dupa o lunga perioada de absența.…

- Oana Roman a facut un mic joculeț pe pagina personala de Instagram. Aceasta a postat pe Insta Story o secțiune in care le-a permis fanilor sa ii adreseze intrebari. Una dintre curiozitațile internauților a fost de ce vedeta a pastrat numele fostului soț pe rețelele de socializare.

- Oana Roman a suferit foarte mult dupa divorțul parinților ei și nu a ezitat sa spuna asta. Acum, vedeta a dezvaluit motivul pentru care aceștia nu și-au mai vorbit deloc, dupa desparțire. Se pare ca fostul premier a fost cel care a luat aceasta decizie. „In continuare, desparțirea parinților mei ma…