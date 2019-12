Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a anuntat joi ca expulzeaza doi diplomati germani, ca masura de represalii la decizia Germaniei de la inceputul lui decembrie de a expulza doi angajati ai Ambasadei Rusiei de la Berlin dupa uciderea comandata, potrivit statului german, a unui cetatean georgian de origine cecena in capitala…

- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a convocat joi pe ambasadorul Germaniei la Moscova, in contextul disputei cu privire la investigatia asupra uciderii unui cetatean georgian la Berlin, informeaza dpa si Reuters, potrivit Agerpres. Aceasta convocare a fost raportata de agentii de presa ruse,…

- ucis in august in centrul Berlinului, a fost ''un luptator, foarte crud si sangeros'', a precizat presedintele rus in fata presei, dupa summitul in format Normandia privind relansarea procesului de pace in estul Ucrainei.Vladimir Putin a mentionat ca Moscova va expulza diplomati germani,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a ironizat miercuri apelurile care se fac auzite tot mai frecvent in Europa la reducerea dependentei de energiile fosile si mai ales de gaz, una din principalele marfuri de export ale Rusiei, relateaza AFP.Indemnat sa se pronunte, in cadrul unui forum economic…

- Anuntul a fost facut marti chiar de fostul sef al statului kazah. ''Zelenski a fost deja de acord cu o intalnire tete-a-tete si l-am informat pe presedintele Rusiei in legatura cu acest lucru. Vom vedea acum'', a declarat Nazarbaev intr-o conferinta organizata in capitala kazaha, Nur-Sultan.…

- Compania care promoveaza Nord Stream 2 a propus mai multe rute posibile pentru amplasarea acestuia prin apele teritoriale ale Danemarcei, in incercarea de a depasi obiectiile ridicate de autoritatile de la Copenhaga fata de acest proiect. Nord Stream 2 este criticat de SUA, precum si de mai multe…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, propune Alianței Nord-Atlantice un moratoriu privind amplasarea de rachete cu raze scurte și medii de acțiune in Europa, care erau interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Kommersant, potrivit The Moscow Times, potrivit…

- Doua surse au confirmat pentru Reuters relatari din presa americana potrivit carora informatorul Agentiei Centrale de Informatii a SUA a fost scos din Rusia in 2017 si a ajuns in Statele Unite. Cotidianul rus Kommersant sustine ca spionul era Smolenkov, care a disparut impreuna cu sotia si cei trei…