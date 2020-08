Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Austriei a anuntat, luni, expulzarea unui diplomat rus, in contextul suspiciunilor privind actiuni de spionaj economic, conform publicatiei Kronen Zeitung, citata de agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX."Comportamentul diplomatului nu a fost in concordanta cu prevederile Conventiei…

- Slovacia a expulzat trei angajați ai Ambasadei Rusiei la Bratislava, a anunțat luni Ministerul slova de Externe, relateaza Reuters. Rusia a spus la rândul sau ca va raspunde într-o maniera similara.”Potrivit informațiilor de la serviciile de informații slovace, activitațile lor…

- Moscova a amenintat luni ca va raspunde sanctiunilor ''ostile'' anuntate de Londra impotriva a 49 de persoane si organizatii, dintre care 25 din Rusia, in cadrul unui nou mecanism de pedepsire a incalcarilor drepturilor omului, relateaza AFP. "Rusia isi pastreaza dreptul…

- Austria si Turcia au semnalat luni ca vor convoca ambasadorii pentru a oferi explicatii privind violente produse intre grupuri kurde si turce in centrul orasului Viena, relateaza agentia de presa Reuters.Ministerul austriac de Externe a comunicat ca il va convoca luni pe ambasadorul Turciei,…

- Administratia Vladimir Putin a declarat personae non gratae doi diplomati din cadrul Ambasadei Cehiei din Moscova, cerandu-le sa paraseasca Rusia in 48 de ore, informeaza agentia de presa Interfax, anunța MEDIAFAX."In virtutea principiului reciprocitatii si in conformitate cu Articolul 9 al…

- Rusia a anuntat luni expulzarea a doi diplomati cehi, o masura de "reciprocitate" dupa expulzarea la inceputul lunii iunie a doi diplomati rusi pe fondul raspandirii unui zvon fals despre un presupus proiect de otravire a unor politicieni cehi locali, potrivit AFP si EFE.Ministerul de Externe…