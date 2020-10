Luptatori din Siria si Libia au fost desfasurati in zona de conflict din Nagorno-Karabah, o regiune separatista din Azerbaidjan unde au loc violente de patru zile, a denuntat miercuri diplomatia rusa, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.

''Luptatori din grupuri armate ilegale, in special din Siria si Libia, sunt pe cale sa fie desfasurati in zona de conflict din Nagorno-Karabah pentru a participa la lupte'', a afirmat sursa citata, declarandu-se ''profund preocupata de procese susceptibile sa provoace o escaladare a tensiunilor in conflict'' si in intreaga regiune.

Armenia a decretat…