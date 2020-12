Stiri pe aceeasi tema

- Mosul Nicolae, spre deosebire de Mos Craciun, nu se arata niciodata. Poate de aceea credem mai mult in Mos Craciun. Insa, Mos Craciun imbracat in vesmant rosu, avand barba si calatorind cu ajutorul renilor, a fost inventat la inceputul secolului XX. Numele de Santa Claus (Mos Craciun) provine din termenul…

- Un tragic accident a avut loc in zona Valea Mare. Un barbat a fost strivit de un TAF. Din nefericire, cand salvatorii au ajuns la el, nu au mai putut face nimic, decat sa declare decesul. Un apel la 112 solicita ajutorul, de urgența, al salvatorilor! In zona montana a localitații Valea Mare a avut loc…

- Luiza Radulescu Pintilie S-au aprins deja, ca si in alti ani, lumini de sarbatoare in toate marile capitale ale lumii, iar stelele au coborat si pe meleagurile romanesti, impodobind centrul oraselor, drumurile satelor si ferestrele caselor dar as vrea sa cred ca mai ales inimile oamenilor ! Altfel…

- Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" organizeaza, duminica, intre orele 11,00 si 14,00, in holul intrarii din Kiseleff 30, traditionala intalnire cu Mos Nicolae si atelierul de confectionat Sorcove. Potrivit unui comunicat al Muzeului Satului, transmis vineri AGERPRES, invitati…

- Moș Nicolae este ocrotitorul copiilor și este unul dintre personajele fabuloase pe care cei mici le iubesc cel mai mult, alaturi de Moș Craciun. Iata cine a fost Moș Nicolae in realitate și de unde vine tradiția de a pune dulciuri in ghetuțe. Moș Nicolae pare un personaj de basm, cu plete albe, cu vorba…

- In noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii iși fac ghetuțele și așteapta nerabdatori sosirea lui Moș Nicolae. Potrivit tradiției, daca au fost cuminți vor primi cadouri și dulciuri, in caz contrar, vor gasi o nuielușa.

- Pr. Conf. Dr. Corneliu-Dragoș Balan este cadru didactic titular al Facultații de Teologie din cadrul Universitații “Ovidius” și preot la biserica “Sfantul Ierarh Spiridon” din Constanța Inca de la sarbatoarea Sfantului Nicolae, cand crestinii asteapta nerabdatori ca „Mos Nicolae” sa le aduca daruri,…

- Guvernul Orban planuiește sa traga de timp pana in luna decembrie, pentru a nu aplica legea in cazul majorarii pensiilor cu 40 la suta, incepand de la 1 septembrie, așa cum prevede legislația adoptata de Parlament și promulgata de președintele Romaniei, in ciuda faptului ca, prin legea de adoptare…