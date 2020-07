Stiri pe aceeasi tema

- "Biletele pot fi reprogramate pentru date viitoare de calatorie, fara taxe de modificare sau pot fi rambursate. Modificarile se pot face in 12 luni de la data emiterii biletelor", precizeaza reprezentantii TAROM. Potrivit sursei citate, de la aceste restrictii sunt exceptate anumite categorii…

- Ei fac referire la faptul ca sambata s-au anuntat 899 de cazuri de contaminare, subliniind ca aceasta cifra ingrijoreaza tarile din Balcani si Uniunea Europeana. „Oficial sunt 36.000 de cazuri de Covid-19, dar in realitate numarul ar putea fi mult mai mare. Situatia din tara este complicata de decizia…

- Noul coronavirus a ucis peste 590.000 de oameni in lume, relateaza AFP care prezinta noi bilanturi, noi masuri, fapte marcante si ultimele evolutii ale pandemiei covid-19 in lume, noteaza news.roBARCELONA REINTRA IN IZOLARE Aproape patru milioane de locuitori ai aglomeratiei Barcelonei…

- Anunțul a fost facut dupa venirea in țara, saptamana trecuta, a unei delegații a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), insarcinata cu evaluarea reacției autoritaților la epidemie in aceasta țara, una dintre cele mai inchise din lume. Guvernul repeta permanent ca Turkmenistanul nu a fost…

- BILANT CORONAVIRUS 8 IULIE ROMÂNIA. Record de cazuri noi de coronavirus într-o zi în România. Autoritatile au anuntat 555 de noi cazuri de îmbolnavirea cu COVID-19 dupa efectuare a 13.147 de teste.

- Guvernul de la Lisabona a catalogat drept "absurda" decizia Marii Britanii de a mentine Portugalia pe lista tarilor care necesita carantina 14 zile, desi pe teritoriul britanic s-au înregistrat mai multe cazuri si decese cauzate de coronavirus, potrivit Mediafax. "Speram…

- Romania a inregistrat in ultimele doua zile peste 200 de cazuri de COVID-10, bilanțul total ajungand la 21.404 de cazuri confirmate. La ora 13.00, autoritațile anunța bilanțul privind cazurile de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, precum și numarul deceselor confirmate De la inceputul crizei…

- Peru, a doua cea mai afectata tara de pandemia covid-19 in America Latina, dupa Brazilia, a depasit pragurile de 100.000 de contaminari cu noul coronavirus si de 3.000 de morti, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza AFP.Numarul cazurilor declarate a crescut la 104.020 - intre care 3.024…