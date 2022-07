Morți și răniți după ce un autobuz a căzut în râu In Kenya, de-a lungul autostrazii Meru-Nairobi, pe un pod, a avut loc duminica dupa amiaza un crunt accident. Un autobuz a cazut in rau și, din nefericire, se vorbește despre cel puțin 28 de morți și foarte mulți raniți. Vehiculul mergea cu viteza mare cand a parasit carosabilul și a lovit peretele de stanca, apoi s-a prabușit in rau. Printre posibilele cauze ale accidentului se presupune ca ar fi vorba despre o defecțiune a franei. La fața locului au sosit polițiștii și salvatorii care au incercat sa recupereze persoanele care au ramas blocate in vehicul și sa acorde asistența medicala celor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

