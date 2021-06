Mortal Kombat a ajuns la cinema (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Pițurca a fost invitat de PRO TV, postul care transmite UEFA EURO 2020 in Romania, sa comenteze evoluția naționalelor Ungariei și Portugaliei marți seara, iar comentariile sale au generat mai multe ”perle”, viralizate azi. Site-ul ziare.com a inventariat cateva dintre ”perlele” rostite de fostul…

- ”Jupiter’s Legacy”, noul serial cu super-eroi, lansat de Netflix și in Romania in luna mai, este unul dintre atracțiile de neratat pentru impatimiții genului. Dupa aproape un secol in care au avut grija ca omenirea sa fie in siguranța, supereroii din prima generație sunt nevoiți sa priveasca spre copiii…

- Filmul biografic „The Social Network” (Rețeaua de socializare), regizat de David Fincher, dupa un scenariu semnat de Aaron Sorkin, va putea fi vizionat in Romania la postul TNT pe 21 iulie. In prim-plan se afla tanarul Mark Zuckerberg, student la Harvard care creeaza un site de socializare ce ulterior…

- Mirel Radoi a devenit ieri primul selecționer din istoria naționalei cu 4 eșecuri la rand. Nationala de fotbal Romaniei a mancat bataie cu 0-1 de la selectionata Angliei, intr-un meci amical. Saptamana trecuta, Romania a pierdut și partida-test disputata la Ploiești, cu Georgia. Seria de rezultate conține…

- „Tata muta muntii”, al doilea lungmetraj regizat de Daniel Sandu, cu Adrian Titieni in rolul principal, a fost selectionat si va participa in competitia celei de-a 24 editii a Festivalului de Film de la Shanghai, ce va avea loc intre 11 si 20 iunie, arata News.ro. Filmul este inspirat de o…

- Veste buna la capitolul ”situația epidemiologica din Romania”. Numarul mic de infectari din ultima perioada aduce țara noastra in scenariul verde. In toate județele țarii, incidența infecțiilor cu SARS-C0V-2 a scazut sub 1,5 cazuri la mia de locuitori. In toata țara, ieri au fost raportate aproape 1.200…

- Mai multe fotografii facute de Catalin Urdoi in Bucovina, in Pasul Ciumarna, au fost preluate pe contul oficial de Instagram al Apple, de unde s-au viralizat rapid. ”Rays of hope, Hope for a better tomorrow”, comenteaza cineva cadrele care surprind razele soarelui cum patrund printre crengile unor brazi…

- In perioada 21-25 martie, a avut loc sesiunea de Simulare a examenului de Bacalaureat 2021. Colectia de perle este impresionanta: ,,Moara cu noroc este o opera a genului epic, de mari dimensiuni timpul si spatiul este nedeterminat. Tema este natura, naratorul este omniprezent si omniscient, naratiunea…