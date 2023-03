Stiri pe aceeasi tema

Deschiderea celui de-al treilea magazin IKEA din Romania, in Timisoara, s-a amanat pentru ca retailerul suedez nu a reusit sa gaseasca 250 de angajati, din cauza salariilor mici. Informatia ca IKEA ofera doar 2.000 de lei plus bonuri de masa celor pe care vrea sa ii angajeze a starnit un val de reactii…

O colectionara care vizita targul de arta contemporana de la Miami, in Statele Unite, a rasturnat si a spart din greseala o mica sculptura din sticla a celebrului artist Jeff Koons, estimata la 42.000 de dolari.Din fericire pentru vizitatoare, costul operei de arta a fost acoperit de asigurare.Sculptura…

Ambulatoriul Spitalului CF din Timisoara dispune de un aparat care trateaza alopecia, boala autoimuna care duce la caderea parului atat in randul adultilor, cat si in cel al tinerilor sau chiar al copiilor.

Un asteroid care abia fusese descoperit a explodat deasupra Canalului Manecii intr-o imensa minge de foc, in jurul orei 3 dimineața (luni, 13 februarie), anunța presa britanica.

Guvernul federal belgian a aprobat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, dar tancurile nu se numara printre echipamentele care vor fi trimise pe front. Belgia a scapat de ultimele tancuri cu mulți ani in urma, iar acum vrea sa le cumpere inapoi. Prețul ridicat ramane un obstacol. "Ei cer…

Cateva zeci de oi au fost surprinse in trafic, vineri dimineața, pe Autostrada Soarelui, la podul de la Cernavoda, manate de trei barbați. Turma a fost dirijata in afara parții carosabile de polițiștii care au mers la fața locului. Incidentul a fost surprins de un șofer intr-o inregistrare video, publicata…

Comunitatea sarbilor din Timisoara a aprins, vineri seara, in Ajunul Craciunului pe rit vechi, badnjak-ul (stejarul), o traditie veche care simbolizeaza un nou inceput, sanatate si bogatie. Evenimentul a avut loc la Biserica sarbeasca din Piata Unirii, scrie news.ro.

ADN de 2 milioane de ani, cel mai vechi extras vreodata in lume, a fost descoperit in sedimente ce dateaza din era glaciara in Groenlanda, o descoperire care deschide un nou capitol in paleontologie, au anuntat miercuri oamenii de stiinta din Danemarca, informeaza AFP, potrivit Agerpres.