Monica Gabor: ”Irina vrea să se mute în America” La un an de la intalnirea de la Bucuresti, am revazut-o acasa la ea, in Malibu, unde viata ei se-asaza lin, alaturi de o noua familie. Monica Gabor (30) a parut mereu ca știe ce vrea de la viata. Destinul a dus-o mai intai in paradisul de la Izvorani, iar acum in cel din Malibu. Monica, insa, isi are bine stabilit reperul sosirii ei in Statele Unite, cu toate visele in bagaj si cu gandul de a-si schimba radical viata. Și da, i-a reusit si asta, dand podiumul de moda pe bucuria de-a lucra cu copiii si de-a le preda engleza imigrantilor. Din ecuația noii sale vieți fac parte iubitul ei, Mr. Pink,… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Costi Ionița a vorbit despre viața sentimentala. Artistul a recunoscut ca in prezent nu exista cineva in viața lui, insa nici nu cauta femeia perfecta. De cațiva ani, Costi Ionița face naveta București- America, insa a ramas in continuare unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști din țara, dar…

- Monica Gabor a dezvaluit, saptamana trecuta, in cadrul unui interviu, ca Irina, fiica ei, iși dorește sa se mute in Statele Unite ale Americii, iar fostul soț al vedetei nu neaga informațiile.

- Monica Gabor a petrecut alaturi de fiul lui Mr. Pink, cu ocazia Paștelui catolic. Aflata in Statele Unite, fosta doamna de la Izvorani i-a aruncat o petrecere plina de surprize și de bucurii micuțului.

- Depresia postanatala nu a descurajat-o pe Corina Turcuman, ba chiar a motivat-o sa ia decizii radicale in viata ei profesionala. A renuntat la jobul ei sigur din banca pentru a-si transforma pasiunea intr-o afacere in industria de Beauty, care in scurt timp a devenit un brand international. In doar…

- Castigatorii celei mai mari competitii de robotica din Romania, in care s-au intrecut 1.200 de elevi din 90 de licee, au fost Xeo de la Colegiul National Horea, Closca si Crisan din Alba Iulia, QuantumRobotics, de la Liceul International de Informatica din Bucuresti, Qube de la Colegiul National…