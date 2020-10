Monica Anisie: Școlile se pregătesc pentru scenariul roşu Ministrul Educatiei a solicitat aceasta intalnire pentru a cere autoritatilor ca in aceasta perioada sa se pregateasca pentru posibilitatea intrari scolilor in scenariul rosu. „Noi am luat in calcul toate variantele posibile in asa fel incat sa nu fie pusi in pericol elevii si profesorii. Prin urmare, pot sa va spun ca la momentul acesta rata la nivelul municipiului Bucuresti e 2,69, deci nu s-a trecut peste pragul de 3. Prin urmare, noi, la momentul acesta, am avut numai o sedinta de lucru, in asa fel incat sa fim pregatiti daca este nevoie de a intra in scenariul rosu. Asa cum bine se stie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anuntat marti ca unitatile de invatamant preuniversitar din Bucuresti vor trece in scenariul rosu de functionare cand rata de incidenta a COVID-19 la mia de locuitori va fi de circa 3,4 si dupa trei zile de crestere a acesteia. Grupul de Comunicare Strategica…

- „Autoritatile sa fie pregatite in cazul in care scolile vor trebui sa intre in scenariul rosu” – a declarat Ministrul Educatiei, Monica Anisie, dupa o sedinta la Prefectura Capitalei. Ministrul Educatiei a solicitat aceasta intalnire pentru a cere autoritatilor ca in aceasta perioada sa se pregateasca…

- Autoritatile se incurca in date si transmit informatii contradictorii referitoare la cazurile de COVID-19 din Capitala, in timp ce milioane de bucuresteni asteapta sa vada ce se intampla cu activitatile lor zilnice in perioada urmatoare.INSP a anuntat initial o rata de incidenta de 3 cazuri…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, participa, marti, la o sedinta la Prefectura Capitalei in contextul cresterii cazurilor de COVID-19 in Bucuresti. Grupul de Comunicare Strategica a informat marti ca in Bucuresti coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este…

- De asemenea, daca se va ajunge in aceasta situatie, toate scolile din Bucuresti trec in scenariul rosu si se va invata exclusiv online. Premierul Orban, avertisment dur dupa recordul de noi infectari: “Purtati masca de protectie ca sa nu fie nevoie de cea de oxigen!” Primul ministrul nu exclude carantinarea…

- Toate școlile in care sunt organizate secții de votare vor fi inchise in perioada 25-29 septembrie, arata un ordin emis de ministrul Educației, Monica Anisie. Elevii de la aceste școli vor face cursuri online in aceasta perioada. Ministrul Educației anunțase vineri, 18 septembrie, ca școlile din țara…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a deschis noul an școlar la Colegiul Național de Informatica ”Tudor Vianu” din București, unde a anunțat ca va fi in acest an școlar diriginta la o clasa a V-a. Am intrebata-o pe Monica Anisie cum va putea sa fie și ministru al Educației, și diriginte la o clasa de…

- Monica Anisie a fost intrebata, marti seara, la Digi 24, ce se intampla cu programul after-school in unitatile de invatamant de stat. In ce conditii pot copiii sa invete de acasa. Monica Anisie: "Parintele va trebui sa aduca la scoala o adeverinta de la medic" "Aici este vorba de un…