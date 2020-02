Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii Viber, al caror cont este asociat unui numar de telefon mobil din Ungaria, Ucraina sau Romania, pot efectua transferuri intre carduri de debit și carduri de credit emise domestic. Aceasta fara a mai fi nevoiți sa introduca detaliile tranzacției sau sa alimenteze un alt portofel...

- Mastercard anunța extinderea parteneriatului cu Rakuten Viber pentru a lansa Moneytou, serviciul de plata peer-to-peer (P2P) disponibil în Viber, aplicația de mesagerie cu peste un miliard de utilizatori din întreaga lume. Ca o continuare a lansarii Moneytou în Ungaria și Ucraina de…

- Acesta va funcționa la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Satu Mare, in parteneriat cu un spital din Ucraina. La jumatatea acestei saptamani a fost lansat, oficial, un program de cooperare transfrontaliera intre Romania, Ungaria, Ucraina si Slovacia, in cadrul caruia, in cadrul SJU Satu Mare va…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat la granita cu Ungaria patru cetațeni algerieni care au incercat sa iasa ilegal din Romania, iar la frontiera cu Ucraina un tanar din Afganistan, care intentiona sa intre in tara noastra. In seara zilei de 10 februarie a.c, polițiștii…

- Aproape 28.000 de persoane au vizitat in anul 2019 Muzeul Judetean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, cifra ce reprezinta o usoara crestere fata de 2018. “Anul 2019 a adus la Muzeul Judetean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare un numar de 27.895 vizitatori, cifra ce prezinta o usoara crestere…

- "Vecinii nostri si-ar putea arata interesul pentru facilitatile noastre de stocare. In special Polonia a anuntat ca intentioneaza sa-si extinda propriile sale facilitati de stocare. Si Republica Moldova, Romania si Ungaria au necesitati similare. Avem oportunitati semnificative legate de infrastructura…

- Comisia Europeana a suspendat finantarea Autostrazii Sibiu-Pitesti din cauza unui gandac, considerat specie amenintata și ii cere Romaniei sa gaseasca solutii pana pe 23 februarie 2020. Gandacul se numeste „Morimus funereus” și traieste si in Macedonia, Belgia, Croatia, Slovenia, Cehia, Germania, Ungaria,…