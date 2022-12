Moneybagg Yo a lansat Quickie Moneybagg Yo a lansat “Quickie”. Artistul a lasat fanii sa aștepte tot anul pentru muzica noua. Pana in 2021, știm ca Bagg are o producție prolifica, cu numeroase proiecte pe an. Cu toate acestea, A Gangster’s Pain a marcat o noua era in cariera lui Bagg, una in care prezența lui este la fel de simțita in top 40 de radio, precum și in cluburile de striptease și pe strazi. Pare puțin probabil ca Bagg sa vina cu un buzzer de ultim moment inainte de incheierea anului 2022. Cu toate acestea, nu ne lasa cu mana goala. Piesa este o balada de dragoste care il gasește pe un ritm clasic. Peste un sample… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

