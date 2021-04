Stiri pe aceeasi tema

- Roscosmos și NASA au publicat un videoclip care surprinde momentul coborarii de pe orbita și aterizarii navei Soiuz MS-17 in stepa Kazahstanului. Echipajul ISS Expedition 64 a intrat pe orbita acum 184 de zile. In acest timp, Rijnikov și Kud-Sverchkov au efectuat o ieșire in spațiu de pe trapa…

- CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. Cosmonauții ruși Sergei Rijnikov, Sergei Kud-Sverchkov și americanca Kathleen Rubins s-au intors pe Pamant dupa șase luni in care s-au aflat pe Stația Spațiala Internaționala. Dupa plecarea lor, șapte persoane au ramas pe ISS, inclusiv doi ruși. Echipajul…

- Locuitorii orașului american West Palm Beach, Florida, au surprins pe video un meteorit care zboara deasupra orașului. Momentul exploziei corpului ceresc a fost postat pe Twitter de reporterul CBS Jay O'Brien. Potrivit oamenilor de știința, dimensiunea meteoritului nu depașește dimensiunea unui autovehicul…

- Trei astronauti sint in drum spre Statia Spatiala Internationala (ISS) dupa ce racheta lor a decolat, vineri, de la cosmodromul Baikonur, noteaza DPA. Potrivit agentiei spatiale rusesti Roscosmos, racheta Soyuz 2.1, cu 38 de sateliti straini la bord, a decolat la 07:42 GMT dintr-un loc din Kazahstan.…

- Transportul important, adus acum citeva saptamini pe Pamint, de pe Stația Spațiala Internaționala, a ajuns sub lupa specialistilor. Este vorba despre 12 sticle cu vin de Bordeaux și 320 de butași de vița de vie, care au stat un an in spatiu, transmite Stirileprotv.ro. 12 experți au fost chemați sa incerce…

- O racheta rusa Soyuz-2.1b a plasat joi pe orbita 36 de sateliti de comunicatie ai companiei britanice OneWeb, a informat agentia spatiala rusa Roscosmos, citata de EFE. Lansarea a avut loc de pe cosmodromul Vostocinii, situat in extremul orient al Rusiei. Satelitii lansati joi se alatura constelatiei…

- Mulți locuitori ai Iakutiei au ramas surprinși atunci cand au vazut cum un obiect incandescent a trecut in viteza pe cer. Aceștia au inregistrat cu camera obiectul in flacari, despre care unii au banuit ca este caderea unui meteorit, iar alții s-au gandit la deșeuri cosmice. Specialiștii care…

- Mulți locuitori ai Iakutiei au ramas surprinși atunci cand au vazut cum un obiect incandescent a trecut in viteza pe cer. Aceștia au inregistrat cu camera obiectul in flacari, despre care unii au banuit ca este caderea unui meteorit, iar alții s-au gandit la deșeuri cosmice. Specialiștii care…