Moldovean tâlhărit în județul Olt, de un oltean și un moldovean Judecatoria Balș a dispus arestarea preventiva a unui barbat de 34 de ani, din Oporelu, Olt, acuzat de comiterea infracțiunii de talharie. Potrivit polițiștilor, pe 14 septembrie, impreuna cu un barbat de 33 de ani, din județil Iași, suspectul a agresat și talharit un barbat de 31 de ani, tot din Județil Iași. Incidentul a avut loc in comuna Teslui, județul Olt. Anchetatorii au explicat ca talharia a fost comisa de cei doi suspecți in dimineața zilei de 14 septembrie. ”In fapt, la data de 14 septembrie 2023, polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 6 Ganeasa au fost sesizați cu privire la faptul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul grav de circulație a avut loc sambata dimineața, in comuna Marunței, județul Olt. Femeia in varsta de 45 de ani a murit in timp ce fiul sau de 19 ani, drogat, conducea cu mare viteza autoturismul. A intrat eronat pe contrasens și s-a izbit frontal de o mașina care circula regulamentar, astfel…

- Patru barbati sunt cercetati dupa ce au rapit o tanara impreuna cu un copil de trei ani. Trei dintre ei au fost prinsi, iar cel de-al patrulea era cautat. IPJ Olt a anunțat vineri, printr-un comunicat de presa, ca politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Corabia au retinut miercuri, trei tineri pentru…

- Un tanar in varsta de 33 de ani este cautat de polițiști, dupa ce, impreuna cu trei complici, au rapit o femeie de 24 de ani și pe copilul acesteia, in varsta de 3 ani, din comuna Gura Padinii, județul Olt. Complicii au fost arestați preventiv.Potrivit unui comunicat transmis vineri de Poliția Olt,…

- La data de 23 august 2023, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Corabia, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Corabia, au retinut trei tineri cercetati pentru lipsire de libertate in mod ilegal si violare de domiciliu.Potrivit IPJ Olt, in fapt, la…

- Un barbat care s-a dat drept preot a furat banii din cutia milei dintr-o biserica. Incidentul a avut loc miercuri in Sectorul 6 al Capitalei. Politistii l-au depistat pe barbat, care acum este cercetat pentru furt calificat, scrie News.ro. „La data de 23 august 2023, Directia Generala de Politie a Municipiului…

- Un constructor oltean a murit la locul de munca astazi la pranz, dupa ce i s-a facut rau și nu a raspuns manevrelor de resuscitare. Accidentul de munca s-a petrecut in comuna Slatioara, județul Olt.La fata locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 6 Ganeasa. Potrivit IPJ…

- Politistii au fost sesizati vineri dupa-amiaza, prin apel 112, ca o minora ar fi fost luata cu forta de la domiciliul sau, din comuna Dobrosloveni."La fata locului, s-au deplasat politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 2 Osica de Sus. Din primele verificari, politistii au stabilit faptul…

- Filtre de poliție in tot județul. Ce au cautat oamenii legii. A plouat cu amenzi pentru depașirea limitei de viteza Acțiune preventiva organizata la Flamanzi La data de 19 iulie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Orașușui Flamanzi, impreuna cu cei ai Secției de Poliție Rurala nr. 8 Flamanzi au desfașurat…