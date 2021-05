Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina, impreuna cu Georgia și Moldova, a format „trio asociat", care va coopera intens pe probleme de integrare europeana. Memorandumul trilateral a fost semnat de miniștrii de Externe ai Ucrainei, Georgiei și Moldovei, Dmitri Kuleba, David Zalkaliani și Aureliu Ciocoi.

- Șeful diplomației moldovene Aureliu Ciocoi iși incepe astazi vizita de doua zile la Kiev, la invitația omologului ucrainean, Dmytro Kuleba, pentru participarea la reuniunea miniștrilor de externe ai Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei.

- Ministrul in exercitiu al Afacerilor Externe, Aureliu Ciocoi, va intreprinde o vizita de lucru la Kiev, la invitația omologului sau ucrainean Dmytro Kuleba.Ciocoi va participa la reuniunea sefilor diplomatiei din Republica Moldova, Ucraina și Georgia in perioada 16–17 mai.

- Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, va gazdui, la Bucuresti, in perioada 22-23 aprilie 2021, reuniunea Trilateralei pe teme de securitate a ministrilor afacerilor externe din Romania, Polonia si Turcia. Astfel, ministrul Bogdan Aurescu ii va primi la Bucuresti pe ministrul afacerilor externe…

- Comisia pentru securitate naționala din Rada Suprema a Ucraina i-a convocat pe ministrul de externe de la Kiev, Dmitri Kuleba și pe șeful serviciului de informații externe, Valeri Kondratiuk, pentru a oferi explicații pe marginea rapirii judecatorului ucrainean Nikolai Ceaus din R. Moldova. Acest lucru…

- CHIȘINAU, 9 apr – Sputnik. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat in cadrul unui discuții la Centrul de presa Sputnik Moldova ca fostul judecator ucrainean Nicolae Ceaus care a fost rapit la Chișinau, așa ori altfel, ar fi fost extradat in Ucraina in timpul apropiat. Investigație comuna…

- Daca nu rezolvam focarele de tensiune in regiunile separatiste ale Moldovei și Georgiei, ele pot provoca brusc o explozie. Dupa cum anunța infotag.md, ediția suedeza Svenska Dagbladet menționeaza ca aceasta opinie a fost exprimata de ministrul suedez de Externe, Ann Linde, care a vizitat recent Moldova…