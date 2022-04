Stiri pe aceeasi tema

Din 1 mai Moldova ar putea sa nu mai primeasca gaz rusesc, fiind nevoita sa cumpere din alte surse la un preț mai mare. Anunțul a fost facut de catre vicepremierul Andrei Spinu la un post privat de televiziune, transmite Știri.md citand Telegraph.md.

Moldova, Romania dar și restul Europei se confrunta cu o criza fara precedent a facturilor la gaze și la electricitate. Pe de alta parte, sunt multe persoane care nu știu cat de mult ajung sa consume anumite aparaturi des utilizate in casa.

Romania stands with the Republic of Moldova, as it has always been, President Klaus Iohannis said in Chisinau on Wednesday, appreciating this country's efforts in the context of the war in Ukraine.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat miercuri, la Chișinau, intr-o conferința de presa comuna, ca R.Moldova are nevoie de ajutorul Romaniei pentru a depași provocarile pe care le-a adus invazia rusa in Ucraina:

On Tuesday, Prime Minister Nicolae Ciuca will pay a visit to the Republic of Moldova together with President Klaus Iohannis, informs the Government's press office, Agerpres reports.

President Klaus Iohannis will pay a visit to Moldova today, Agerpres reports.

Bacau International Airport received several flights bound for Chisinau on Friday, as Republic of Moldova's airspace was closed.

O cursa ferry flight a companiei ucrainene SkyUp face holding in aceste momente la granița Moldova - Ucraina, anunța runway.