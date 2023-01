Stiri pe aceeasi tema

Occidentul cauta sa "imparta" Rusia in Ucraina, acuza duminica, in ziua Craciunului, presedintele rus Vladimir Putin, dupa zece luni de ofensiva militara a Kremlinului in aceasta tara vecina, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a aratat uimit de faptul ca R.Moldova, care duce o lipsa de gaze naturale, iși depoziteaza o parte din acestea in Ucraina. In acest sens, el a solicitat Ministerului Energiei din Rusia „sa atraga atenția asupra acestui caz", conform deschide.md.

Republica Moldova a deschis marti un dosar penal dupa ce, cu o zi inainte, fragmente de racheta au cazut in apropierea orasului Briceni, situat in nordul republicii, in apropiere de frontiera cu Ucraina, relateaza Radio Chisinau si agentia de presa EFE, potrivit Agerpres.

Un grup de reflecție britanic in domeniul apararii și securitații a dezvaluit detalii despre planul de preinvazie al Moscovei in Ucraina, pe baza unor documente rusești capturate și aparent semnate de Vladimir Putin, noteaza Sky News.

Punctul de trecere a frontierei (PTF) moldo-ucrainene, Ocnița-Sokireni și-a sistat temporar activitatea. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, motivul este deconectarea energiei electrice pe partea ucraineana, transmite Radio Chișinau, relateza Rador.

Ministrul Justiției din Republica Moldova, Sergiu Litvinenco, anunța ca ar exista suficiente circumstanțe juridice pentru declararea neconstituționalitații Partidului „ȘOR". Potrivit demnitarului, Legea suprema prevede expres ca „partidele care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militeaza…

Presa de stat rusa a afirmat duminica ca Ucraina a lovit un baraj din apropierea orașului strategic Herson cu rachete de fabricație americana, citand oficiali din regiune, anunța thehill.com.

Luni de zile președintele rus Vladimir Putin a așteptat și a privit, sperand la o fracturare a remarcabilului consens de la Washington construit de președintele Joe Biden cu privire la necesitatea de a face tot ceea ce este posibil pentru a apara democrația in Ucraina.