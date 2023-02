Deputata USR Oana Murariu a depus doua proiecte de lege care prevad simplificarea procedurilor privind reclamațiile fața de medici și obligativitatea ca asigurarea de malpraxis a medicilor sa acopere cel puțin in parte daunele morale. „E pacat sa nu valorifici experiența profesionala in proiecte de lege, pentru ca in primul rand trebuie sa acționam acolo unde ne pricepem bine. Experiența mea de avocat specializat pe drept medical, gestionand numeroase cazuri de raspundere civila in domeniul medical, a dus la un set de proiecte de lege in materie“, a declarat deputata USR Oana Murariu, inițiatoare…