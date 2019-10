Legea, initiata de Guvern, stipuleaza ca 'prevederile nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice si operatiunilor ce au ca destinatar final aceste institutii'. 'Prevederile prezentei legi nu se aplica nici in cazul transferurilor reglementate de OUG nr. 158/1999 privind regimul exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare', se mai arata in actul normativ.

Autorizatia de eliberare a armelor letale se emite, conform legii, celor care 'detin calitatea…