Modelul american, în continuare copiat în Brazilia. Unde au ajuns sud-americanii Astfel, Brazilia a raportat luni 807 decese, in timp ce bilantul SUA s-a ridicat la 620 de morti. Brazilia este in prezent al doilea cel mai important focar de contaminare la nivel global, cu un total de 374.898 de cazuri, fiind depasita doar de SUA, unde 1.637 milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus. Bilantul total al deceselor in SUA a ajuns la 97.971, iar in Brazilia la 23.473, potrivit Reuters. Luni, Casa Alba a anuntat devansarea aplicarii restrictiilor de patrundere pe teritoriul american pentru cetatenii strainii care calatoresc in SUA, daca acestia au fost in Brazilia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

