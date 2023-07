Mocktail: cele mai renumite cocktailuri nealcoolice din lume!

Stiri pe aceeasi tema

- Vara este sezonul vacantelor, petrecerilor și distractiei alaturi de familie și de prieteni, dar si sezonul bauturilor fine, alcoolizate, care vin in culorii atat de vii și cu gusturi atat de aromate, incat papilele tale gustative vor fi in extaz. Pentru zilele calduroase de vara, in care temperaturile…

- Renumite caciuli mai sunt poreclite și bearskin - blana de urs, ceea ce lamurește originea lor. Au 46 de centimetri inalțime, adica aproape o jumatate de metru. Partea mai puțin placuta a poveștii este ca n-au fost concepute pentru a fi decorative și amuzante, ci din contra.Blana din care sunt facute…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a semnat dispozițiile de demolare a unor terase, cluburi și ștranduri de fițe, construite ilegal pe domeniul public. Potrivit primarului, sunt vizate peste cinci hectare de teren in valoare de peste 20 de milioane de euro.

- Parlamentul European prinde viata, noaptea, la Strasboug. Iar cand europarlamentarii ies in oras, intamplarile sunt uneori „tari", inclusiv in sens propriu. In orice caz, Strasbourgul de noapte este plin de povesti care ameninta sa iasa la iveala, scrie POLITICO intr-un reportaj de atmosfera. Un anturaj…

- Un incendiu de proporții a izbucnit marți dupa-amiaza, 11 aprilie, la o ferma din Mihaești – Valcea. Flacarile mistuitoare, ce au distrus un depozit de furaje, au fost stinse dupa lasarea intunericului.

- Mai multe mașini de poliție au fost atacate cu cocktailuri molotov in timpul unei parade a republicanilor disidenți in orașul Derry, oraș de frontiera din Irlanda de Nord, luni, cu o zi inainte ca președintele Biden sa viziteze țara, potrivit poliției.Un grup de persoane in uniforme paramilitare…

- Fashiondrop, multibrandul care a adus pentru prima data in Romania Psycho Bunny, Barrow, Haikure și Evisu, a deschis o locație in ansamblul mixed-use Iulius Town Timișoara și urmeaza sa inaugureze o alta in proiectul Palas Iași, dezvoltate de compania IULIUS. Magazinul este un concept de retail inovator…

- Violențe in Irlanda de Nord, dupa decenii de pace. Zeci de tineri mascați au atacat o mașina de poliție cu mai multe coctailuri Molotov. Incidentul vine in condițiile in care Joe Biden este așteptat astazi in Irlanda de Nord, de unde va merge apoi și in Irlanda. Marți dimineața, zeci de politisti si…