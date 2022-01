Stiri pe aceeasi tema

- "Duminica seara, in jurul orei 19:00, politistii din Odobesti au fost sesizati prin apel 112, de catre un barbat, cu privire la faptul ca intr-o parcare din localitate se afla o femeie inconstienta. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Politiei Orasului Odobesti, specialisti din cadrul…

- Politistii vranceni au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta dupa ce o femeie in varsta de 50 de ani a decedat, in noaptea de duminica spre luni, in timp ce matura o strada din municipiul Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In noaptea de duminica spre luni,…

- Un sofer in varsta de 73 de ani a murit, miercuri seara, dupa ce a iesit cu masina in afara partii carosabile, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Politistii au intervenit, miercuri seara, la locul producerii unui accident rutier ce a fost sesizat prin apel 112. Din…

- O femeie de 53 de ani a decedat, joi dimineata, in urma unui accident rutier produs pe Soseaua Vrancei, in care au fost implicate doua autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘Politistii rutieri au intervenit, joi dimineata, pe Soseaua Vrancei, in zona unei statii de…

