- Unul dintre acționarii Rapidului, Victor Angelescu, a ramas impresionat de mijlocașul central Catalin Cirjan (20 de ani), fotbalist adus de giuleșteni in aceasta vara, sub forma de imprumut de la formația engleza Arsenal. Victor Angelescu a precizat ca rar a vazut așa un jucator atat de motivat precum…

- Rapid a invins pe ETO Gyor, 1-0, iar cei ce au venit sa duca Giuleștiul spre titlu s-au mișcat bine și foarte bine. Gazeta Sporturilor iți prezinta evoluțiile lui Catalin Cirjan (20 de ani), Christopher Braun (31), Iulian Cristea (28), Razvan Oaida (25) și Omar El Sawy (19). Primul amical jucat de Rapid…

- Continue reading Primul interviu dat de Catalin Cirjan ca jucator al Rapidului. Dezvaluiri tari despre Arsenal și ce l-a facut sa vina in Giulești: “Asta am vorbit cu Mutu și cu Șucu” at Info real.

- Rapid a efectuat transferul lui Catalin Cirjan (20 de ani), mijlocaș legitimat la formația engleza Arsenal. Catalin Cirjan, noul jucator al Rapidului Catalin Cirjan va juca sub forma de imprumut la Rapid, timp de un sezon. Tanarul jucator a semnat deja contractul cu alb-vișiniii, urmand a fi prezentat…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, l-a laudat pe Catalin Cirjan (20 de ani), mijlocașul ofensiv dorit de Rapid. Jucatorul lui Arsenal este aproape de a ajunge in Giulești, dupa ce Arsenal, clubul la care e legitimat, a batut palma cu Rapid pentru imprumutul pe un sezon. MM Stoica il lauda pe Catalin Cirjan…

- Mihai Stoica este impresionat de Catalin Cirjan. Managerul general de la FCSB a vorbit despre tanarul mijlocaș care s-ar fi ințeles cu oficialii celor de la Rapid, marea rivala a vicecampioanei. Catalin Cirjan ar urma sa ajunga in Giulești sub forma de imprumut, de la Arsenal, formația la care este…

- Razvan Burleanu (38 de ani), președintele FRF, a comentat acuzațiile aduse de Catalin Cirjan (20 de ani), mijlocașul englezilor de la Arsenal, cel care a refuzat convocarea la naționala U20 a Romaniei la acțiunea de luna trecuta, spunand ca Emil Sandoi (58 de ani), selecționerul naționalei U21 l-a ignorat…