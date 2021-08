Mitropolitul Banatului, la hramul Bisericii monument-istoric “Adormirea Maicii Domnului’ din centrul Lugojului

Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopul Dunarii de Jos a oficiat marți Sfanta Liturghie la Manastirea „Sfantul Pantelimon“ din Lacu-Sarat, județul Braila. Au participat pelerini, persoane aflate la tratament in stațiunea Lacu-Sarat, oficialitați locale și județene, cadre medicale din Braila și de la baza de tratament…

- Patru ierarhi ai Bisericii noastre au slujit la Huta cu ocazia sarbatorii fiilor satului. Episcopul Sebastian, Episcopul Gurie, Episcopul vicar Emilian Crișanul si Arhiereul vicar Nestor Hunedoreanul au oficiat duminica Sfanta Liturghie la altarul exterior al bisericii „Sfinții Apostoli Petru…

- Manastirea Godoncourt din estul Franței ii invita pe romani la pelerinajul „In cinstea Maicii Domnului”. Romanii sunt așteptați la manastire in zilele de 14 și 15 august, de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. „La inițiativa Parintelui Vasile Somle, in fiecare an organizam, la manastirea…

- In ziua de pomenire a Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul, Manastirea Piatra Taieturii de la Panaci iși cinstește ocrotitorul Paraclisului din incinta complexului monastic. Hramul bisericii mari este Adormirea Maicii Domnului. Program In ajun vor fi oficiate Vecernia, Litia Și Sfantul…

- Vicepreședintele Academiei Romane va participa luni la Simpozionul „Evanghelia de la Neamț (1821 – 2021). Monument al culturii naționale”, organizat de Centrul social-cultural „Sfantul Paisie” al Manastirii Neamț. Manifestarea va fi precedata de Sfanta Liturghie oficiata de Preasfințitul Parinte…

- Biserica din satul Hircești ascunde o istorie foarte bogata. Despre acest lucru a scris bibliotecara Valentina Slovineanu , pe pagina sa de Facebook. Prima biserica Biserica comunei Hircești este amplasata in centrul satului, puțin mai la nord-vest de Primaria comunei. Insa biserica din prezent nu iși…

- Hramul principal al Catedralei Nationale, Inaltarea Domnului, a fost serbat joi la Paraclisul din proximitatea acesteia, potrivit basilica.ro. Sfanta Liturghie a fost oficiata de Preasfintitul Parinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor. Binecuvantarea…