Miting diaspora. Lider PE, vehement după proteste: Se impune urgența ca... Miting diaspora. "Ca urmare a recentelor evenimente din Bucuresti, dialogul si cooperarea sunt singurul drum inainte. Dreptul de a protesta si libertatea de intrunire nu pot fi ingradite niciodata daca se desfasoara in mod pasnic. Cu toate acestea, este clar ca reprimarea violenta a protestelor de strada nu este acceptabila. Se impune urgenta ca Guvernul roman sa adopte reforme indraznete pentru a contracara eficient coruptia. De asemenea, este necesar sa ne asiguram ca sunt oprite omnipotenta si manipularile efectuate de serviciile secrete. Este esential ca Romania sa se mentina pe calea reformelor…

- ''Este dreptul oricarui cetatean sa protesteze si sa ceara guvernului, Puterii in general, anumite lucruri, unele revendicari pot fi bine intemeiate, altele mai putin intemeiate, dar cert este ca guvernele sau majoritatile parlamentare nu se schimba cu strada. A doua subliniere, este dreptul si al…

- Câteva zeci de persoane, români din diaspora întorsi acasa în vacanta de vara si care vor participa vineri la protestul de la Bucuresti, s-au adunat în Cluj-Napoca, în Piata Mihai Viteazu, unde au scandat mesaje antiguvernamentale. Cei aproximativ 50 de…

