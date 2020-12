Mit și adevăr: Este șoriciul o bombă calorică? Șoriciul, delicatesa mult așteptata de Sarbatori și consumata cu pofta de mulți, este considerat, adesea o bomba calorica și un aliment contraindicat pentru sanatate. Este intr-adevar așa? Se pare ca șoriciul nu este pe atat de periculos pe cat am crede. Ce conțin 100 grame șorici? 563 de calorii35 de grame de grasimi63 de grame de proteine3 grame de sodiu80 mg potasiu Asadar, nu exagerati cu cantitatile, pentru ca o gustare formata din 100 de grame de sorici de porc aduce multe calorii. Dar daca razuiti cat se poate de mult grasimea de sub stratul de piele, numarul caloriilor va scadea considerabil.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

