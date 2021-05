Misterioasa viață a lui Lawrence al Arabiei In aceasta zi a anului 1935 a murit T.E. Lawrence, intr-un anonimat autoimpus, la varsta de 46 de ani, in urma ranilor capatate ca urmare a unui accident de motocicleta. Anonimatul pe care l-a pastrat timp de 13 ani a fost scutul care l-a aparat de entuziasmul opiniei publice și de atenția ziarelor care i-au […] The post Misterioasa viața a lui Lawrence al Arabiei first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

