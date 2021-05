Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae al Romaniei a transmis un mesaj de Pasti si a publicat pe Facebook fotografii cu familia in costume traditionale. Nepotul regelui Mihai I a publicat doua imagini in care apare alaturi de sotia sa, Alina Binder, si de fiica, Maria-Alexandra, care s-a nascut pe 7 noiembrie 2020.…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder, sarbatoresc Paștele in straie de sarbatoare. Chiar și Maria Alexandra, fiica lor și stranepoata Regelui Mihai, poarta costum tradițional in ziua de Paște. De cand fiica lor a venit pe lume, fostul principe Nicolae și Alina nu s-au ferit sa o arate tuturor.…

- Rodion GA, pe numele real Rodion Ladislau Rosca, artist considerat parintele muzicii electronice din Romania, a murit la varsta de 67 de ani, informeaza News.ro. Anuntul a fost facut pe retelele de socializare de fiica lui, iar numeroase omagii i-au fost aduse pe Facebook de cunoscuti si admiratori.…

- CHIȘINAU, 18 mart – Sputnik. El a spus anterior ca Vladimir Putin "va raspunde pentru implicarea in alegeri". De asemenea, mass-media susține ca Biden, intr-o conversație cu un jurnalist al canalului TV ABC, l-a numit pe președintele rus "ucigaș", dar nu este clar daca a avut in vedere cu adevarat…

- Miercuri dimineata la ora 05:00 mascatii au descins la o adresa gresita din Clinceni, judetul Ilfov . O femeie si fiica sa au fost trezite din somn, bruscate, imobilizate de oamenii legii si amenintate cu arma, potrivit Antena 3. Dupa ce au realizat ca au gresit adresa mascatii au plecat pur si simplu…

- Gheorghe Moroșan, barbatul de 68 de ani care i-a sechestrat luni pe cei doi muncitori intr-un apartamentul din Onești, iar apoi i-a injunghiat mortal , a ajuns la spital, cu mai multe plagi impușcat, dupa intervenția a polițiștilor. Potrivit directorului medical al spitalului in care este internat,…

- In prezent, in Brașov, Nicoleta Cirjan iși creste fiica, pe Iris Anna, stranepoata regretatului Rege Mihai I. Micuța a fost recunoscuta de Nicolae al Romaniei in primavara anului 2019. Fiica cea mare a lui Nicolae al Romaniei a implinit 5 ani Iris Anna a implinit marți, 9 februarie 2021, 5 ani. „9 Februarie…