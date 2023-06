Axiopolis Cernavoda a castigat din nou finala judeteana a Cupei Romaniei

Pentru al doilea an la rand, Axiopolis Cernavoda a castigat faza judeteana a Cupei Romaniei la fotbal.Pregatita de Petre Grigoras, campioana Ligii a 4 a a judetului Constanta a intalnit in aceasta seara in meciul pentru trofeu vicecampioana Sparta Techirghiol,… [citeste mai departe]