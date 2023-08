Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Sofia l-a reconfirmat, marti, pe Dimitar Radev in functia de guvernator al Bancii Nationale a Bulgariei (BNB), pentru un nou mandat de sase ani, in care va ajuta la aderarea tarii la zona euro, transmite Reuters.Primul mandat al lui Dimitar Radev a expirat in 2021, insa acesta a…

- Autoritatea responsabila de elaborarea politicilor in domeniile cercetarii și inovarii va beneficia de consultanța din partea Consiliului Consultativ pentru Știința și Tehnologie. Aceasta prevedere se regasește in proiectul de modificare a Codului cu privire la știința și inovație, votat de Parlament,…

- Conform legii care a intrat in vigoare miercuri, „toate domeniile judiciare și administrative" din Coreea de Sud vor adopta sistemul utilizat de cea mai mare parte a lumii, punand capat anilor de dezbateri privind problemele cauzate de utilizarea „varstei coreene" și a „varstei calendaristice".Potrivit…

- Controversatul președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Horia Constantinescu, a pierdut toate procesele de harțuire impotriva fostului șef al Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorului Brașov, Sorin Susanu. Magistrații de la Judecatoria Brașov, Tribunalul…