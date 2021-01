Miscarea internationala impotriva inegalitatilor rasiale Black Lives Matter (BLM), readusa in atentie anul trecut dupa moartea afro-americanului George Floyd, a fost propusa pentru Premiul Nobel pentru Pace de un parlamentar norvegian, relateaza sambata AFP si EFE. La baza infiintarii miscarii Black Lives Matter, in 2013, a stat achitarea unui barbat acuzat de impuscarea mortala a adolescentului Trayvon Marti, in Florida. Anul trecut, miscarea a avut parte de o expunere majora in Statele Unite si pe plan international dupa ce a reactionat la mai multe cazuri extrem de mediatizate Dupa moartea…