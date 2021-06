Partidul conservator Forza Italia al lui Silvio Berlusconi are in vedere o fuziune cu Liga lui Matteo Salvini, au relatat sambata media italiene preluate de dpa si Agerpres. Surse din Liga au precizat ca posibila fuziune nu va fi o "anexare", ci o alaturare a fortelor pentru Italia. Problema ar urma sa fie discutata la mijlocul saptamanii viitoare.

In prezent Forza Italia si Liga fac parte din guvernul tehnocrat al lui Mario Draghi.



Potrivit surselor, o alta formatiune de extrema dreapta, Fratelli D'Italia, condusa de Giorgia Meloni, nu se va alatura celor doua, intrucat Forza…