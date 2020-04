Stiri pe aceeasi tema

- Miroslav Marcek, un fost militar judecat in Slovacia cu privire la asasinarea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei acestuia, a fost condamnat luni la 23 de ani de inchisoare, relateaza Reuters.

