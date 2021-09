Stiri pe aceeasi tema

- Un lider liberal se arata dezamagit de Congresul PNL care are loc astazi. Acesta ii desfiinteaza pe ambii candidati la sefia PNL, chiar in ziua votului. Este vorba despre presedintele PNL Giurgiu, Dan Motreanu, care spune ca este un congres ratat, iar timpul irosit in campania interna ar fi putut fi…

- Cristian Dima, președintele Consiliului Național al ALDE, ii lanseaza o invitație deschisa lui Ludovic Orban și susține ca il așteapta in ALDE, daca va pierde alegerile la Congresul PNL din 25 septembrie. ”ALDE este un proiect politic deschis tuturor liberalilor din Romania, inclusiv lui Ludovic…

- Tarziu a precizat ca, deși susține o moțiune de cenzura alaturi de USR-PLUS, AUR nu vrea ca aceștia sa revina la guvernare. ”Guvernarea este una care ne duce in gard, iar PSD ii apara. Nu vreau sa revina USR la guvernare, i-am vazut, sunt liniștit cu ”performanțele” lor.Este un echilibru extrem de fragil…

- Ciprian Teleman, fost ministru al Digitalizarii, a anunțat sambata ca pagina de campanie a echipei lui Dacian Cioloș, pentru alegerile interne din USR PLUS, a fost blocata de Facebook, fara a preciza motivele care au stat in spatele deciziile. „Ca tot vorbeam despre superficialitatea serviciilor oferite…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca singura solutie pentru depasirea crizei politice si guvernamentale pe care o traverseaza Romania este refacerea coalitiei de guvernare formate dupa alegerile parlamentare.

- „Romanii nu trebuie sa aștepte nimic de la Guvern in urmatoarele luni. Pana pe 25 septembrie Cițu e plecat in campanie. Se ocupa doar de problemele liberalilor cu carnet de partid. Alegerile zgomotoase din PNL au devenit prioritare, nu guvernarea. Se vede deja mare șef la PNL și l-a și zburat pe anonimul…

- „Romanii nu trebuie sa aștepte nimic de la Guvern in urmatoarele luni. Pana pe 25 septembrie Cițu e plecat in campanie. Se ocupa doar de problemele liberalilor cu carnet de partid. Alegerile zgomotoase din PNL au devenit prioritare, nu guvernarea. Se vede deja mare șef la PNL și l-a și zburat pe anonimul…

- Au plecat in același timp de la București, dar Ludovic Orban a ajuns mai tarziu decat Florin Cițu la alegerile din PNL Iași, iar președintele liberal a fost taxat de premier. Ludovic Orban a ajuns in sala unde se desfașoara alegerile din filiala PNL Iași in timpul discursului premierul Florin Cițu,…