- Mirel Radoi, noul selecționer al naționalei de tineret. Comitetul Executiv al FRF l-a numit pe Mirel Radoi in funcția de selecționer al naționalei U21 a Romaniei. Mirel Radoi tocmai si-a luat licenta A de antrenor. Director sportiv la U21 la ultima actiune condusa de Daniel Isaila la lot, cantonamentul…

- Mirel Radoi a fost numit in martie in funcția de manager sportiv al reprezentativei Under 21 și va fi propus de Mihai Stoichița in urmatorul Comitet Executiv al FRF pentru funcția de selecționer al naționalei de tineret. Totul se va intampla insa dupa 1 august, atunci cand fostul capitan al celor…

- Dinamo tremura inaintea inceperii sezonului. Florin Bratu este dorit din nou la naționala. Nu la cea U18 unde a mai fost, ci la echipa de tineret, care a ramas fara selecționer dupa plecarea lui Daniel Isaila. Mihai Stoichița și Andrei Vochin il plac pe antrenorul lui Dinamo, iar rezultatele lui Dinamo…

- Adrian Mutu ar fi fost deja contactat de Mihai Stoichița, șeful Comisiei Tehnice din cadrul FRF, in vederea preluarii postului de selecționer al reprezentativei UNDER 21 a Romaniei. Alaturi de el ar urma sa vina și staff-ul pe care l-a avut la FC Voluntari, Victor Naicu și Daniel Florea, scrie GSP.…

- Mutu, dorit de FRF la naționala sub 21 de ani a Romaniei! ”Briliantul” a fost sunat de Stoichița. Adrian Mutu a fost aproape de o retrogradare rușinoasa cu FC Voluntari, iar ilfovenii l-au dat imediat afara ! „Briliantul” a plecat in Italia in vacanța, dar a fost sunat de Mihai Stoichița, șeful Comisiei…

- Daniel Isaila a anunțat vineri ca parasește naționala U21, chiar in perioada in care reușise sa creeze o echipa competitiva care lupta cu șanse reale pentru calificarea la EURO 2019. Antrenorul de 45 de ani va pleca in Arabia Saudita, la Al-Hazm. Tehnicianul a dezvaluit motivele care l-au determinat…

- Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichița, a vorbit despre plecare lui Daniel Isaila de la naționala U21 a Romaniei. Tehnicianul a dat curs unei oferte tentante din Arabia Saudita. Fostul selecționer al naționalei U21 va pleca in Arabia Saudita, la formația Al-Hazm. Pe lista de posibili inlocuitori…

- Naționala U21 a ramas, incepand de astazi, fara antrenor. Daniel Isaila a parasit echipa, dand curs unei oferte tentante din Arabia Saudita. Tehnicianul de 45 de ani iși va incheia amiabil contractul cu FRF și va pleca in Arabia, la formația Al-Hazm. Isaila va deveni al doilea antrenor care antreneaza…