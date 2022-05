Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile publice ar putea avea interzis la achiziționarea produselor și serviciilor antivirus din Rusia, a anunțat ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Sebastian Burduja . “In aceasta dimineața, Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii – Romania a lansat in dezbatere publica…

- Incepand de luni, 16.05.2022, doza patru de vaccin impotriva COVID-19 se va administra și in Romania. „Așa cum se intampla deja in Statele Unite ale Americii, și in Romania, incepand de saptamana viitoare va putea fi facuta, la cerere, doza patru de vaccin impotriva COVID-19. Și pentru ca am primit…

- Ministerul de Turism anunța ancheta disciplinare in urma targului de turism organizat la New York, printr-un comunicat, remis Romania Libera. „Intalnirea de astazi sper sa genereze rezultatele pe care fiecare roman le așteapta din partea Ministerul Antreprenorialului și Turismului pentru promovarea…

- Directorul executiv al Hong Kong, Carrie Lam, a anunțat luni planuri de a relaxa unele masuri anti- COVID -19 luna viitoare, ridicand interdicția zborurilor din noua țari, reducand carantina pentru sosirile din strainatate și redeschiderea școlilor. Lam a spus ca interzicerea zborurilor din Australia,…

- Discuțiile despre calatoria lui Biden vin dupa un weekend in care luptele s-au intensificat in toata Ucraina, iar atacurile Rusiei s-au apropiat de Polonia, membra a NATO. Calatoria, care s-ar concentra pe razboiul din Ucraina și ar avea ca scop sa linișteasca aliații Americii din regiune, nu a fost…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca invazia Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin nu va avea ca rezultat o victorie a Rusiei. „Știm deja ca razboiul declanșat de Putin impotriva Ucrainei nu va fi reușita”, a spus el. Declarațiile lui Biden au venit dupa ce a anunțat ca Statele…

- Statele Unite(SUA) au indicat marti ca o noua coloana rusa inainteaza spre Kiev dinspre nord-estul capitalei ucrainene, in timp ce principala coloana a fortelor Moscovei care vine din nord stagneaza de cateva zile, relateaza AFP. ”Am vrut sa va atrag atentia asupra faptului ca ei (rusii, n.red.) incep…

- Statele Unite au un angajament „sfant” fața de garanția NATO de aparare reciproca intre statele membre, in conformitate cu articolul 5, a declarat secretarul de stat Antony Blinken in timpul unei vizite in Lituania luni. Antony Blinken a adus in discuție articolul 5 NATO „Nimeni nu ar trebui sa se indoiasca…