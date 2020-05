Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ungaria au oprit in trafic, joi noaptea, o masina inmatriculata in Austria. Masina a fost condusa de un cetatean roman, in varsta de 33 de ani, care transporta zece sirieni.

- Incident in Capitala O soferita a fost scuipata pe geam de un barbat pe scuter. Femeia a povestit intamplarea pe Facebook si a primit sute de reactii si comentarii. Politistii bucuresteni s au sesizat in acest caz si fac cercetari."Dementul asta, cu B 62DGP, tocmai m a scuipat in masina, pe geamul pe…

- Politistii au dat, in ultimele 24 de ore, peste 11.000 de amenzi in valoare totala de peste 4,3 milioane de lei, anunța Inspectoratul General de Poliție a Romaniei intr-un comunicat de presa. Totodata,...

- Doi soferi s-au batut in trafic, in Nicolina, dupa ce s-au ciocnit. Un dintre ei conducea un Seat, iar un celalalt un Bmw. Cel din urma avea o alcoolemie de 0, 38 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ambii au fost dusi la sectia de Politie pentru declaratii.

- Polițiștii craioveni cauta un barbat in varsta de 30 de ani, din Craiova, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul lor in trafic. Mai mult, la un moment dat, pe una dintre strazi a abandonat mașina și a reușit sa fuga. Potrivit IPJ Dolj, in mașina a mai fost gasit și un copil in varsta de 11 ani care…

- O masina de politie a fost lovita, marti, in trafic, de un sofer beat si care avea permisul anulat din 2011 tot din cauza consumului de alcool, a declarat astazi, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Beatrice Romanescu. Potrivit acesteia, barbatul in varsta de 52 de ani a fost observat…