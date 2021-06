MIRAJUL internetului GOLEȘTE conturi pe bandă rulată: hackerii au dat ȚEPE de 50 de milioane de dolari în 2020 Atacurile de tip phishing, pharming si vishing au produs pagube de peste 54 de milioane de dolari in 2020, la nivel global, numarul utilizatorilor care au cazut in plasa infractorilor cibernetici fiind de peste 241.000, noteaza blogul din Romania al companiei de securitate informatica Eset, care citeaza datele centralizate de FBI. Unul dintre atacurile mai putin cunoscute de catre utilizatorii de Internet este vishing, prin care atacatorii utilizeaza apelul vocal drept vector de atac. "Este un truc cu multe variante care poate avea impact atat asupra persoanelor, cat si asupra… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

